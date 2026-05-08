武将・新田義貞の鎌倉攻めにちなみ子どもたちが矢を放つ伝統の鏑矢祭が太田市の生品神社で開かれました。 「鏑矢祭」は１３３３年、打倒鎌倉幕府のために兵をあげた武将・新田義貞が戦勝を願い、生品神社で矢を放ったとされる言い伝えが起源で、地元の鏑矢保存会などが毎年５月８日に開いています。 毎年、地元の生品小学校の児童が参加していて、８日は袴姿に弓矢を持った６年生の男子児童４３人が堂々と入場しました。新田義