きょう午後、山形県大石田町の山林で、小屋や下草などが焼ける火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きょう午後１時ごろ、大石田町駒籠の山林で火災がありました。 炎が上がっているのを確認した通行人の男性が１１９番通報したということです。 駆け付けた消防により、火は午後２時半すぎに消し止められましたが、小屋１棟と車両１台に加え、下草や立木などおよそ９４０平方メートルが焼けまし