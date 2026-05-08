8日(金)は、昼ごろから雨の範囲が広がって雨脚が強まったところがありました。この時間も広い範囲で雨が降っていて、だんだん風も強まってきました。 このあとも、9日(土)にかけて県内にはしばらく雨雲がかかりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 8日(金)夜9時は、上・中・下越を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。夜間も所々で雨や雷雨となり、9日(土)朝も広い範囲で雨が降るでしょう。カミナリを伴って雨脚が強ま