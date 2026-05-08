指宿市の水迫畜産が、不適正に表示した牛肉が県内8つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていた問題です。水迫畜産と直接契約を結ぶ4つの市が、1日、「返礼品と同等の商品」か「金券」を寄付者に送るよう要請していましたが、水迫畜産が8日までに「申し入れどおり対応したい」と回答していたことがわかりました。この問題は、指宿市の水迫畜産が2023年1月から約1年間、「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表