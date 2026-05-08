＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞ルーキーイヤーだった昨年、下部のステップ・アップ・ツアーで“賞金女王”になり、今季のレギュラーツアーで戦う22歳の大久保柚季が、初めて出場するメジャー舞台で才能の片りんをうかがわせている。【ライブフォト】こちらのレジェンドは最年長予選通過10番からスタートした前半は「チャンスも外したし、2つ