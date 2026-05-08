◇プロ野球パ・リーグオリックス-日本ハム(8日、京セラドーム)オリックス育成出身の宮國凌空投手がプロ初登板で初先発。日本ハム打線を相手に3回まで投げ2失点で降板し、リリーフ陣に後をたくしました。初回、先頭のカストロ選手をショートフライ、2番・郡司裕也選手をスライダーで空振り三振、3番・清宮幸太郎選手にはヒットを打たれますが、4番・レイエス選手をショートゴロに打ち取り、上々の立ち上がりをみせます。2回表は先