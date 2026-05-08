秋田県のスーパーマーケットの駐車場にクマが出没しました。警察が警戒を呼びかけています。警察「パトカーの前にクマがいます。大変危険です」8日午前8時50分ごろ、秋田県大仙市のスーパーマーケットの駐車場で撮影された映像では、クマが木の枝の上を器用に歩いているのが分かります。撮影されたクマはその後、木からおり、田んぼを走り回るなどしたうえで、市内を流れる川の方へ走り去ったということです。