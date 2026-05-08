◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（8日、マツダスタジアム）初回に先制して以降、なかなか好機を生かし切れていなかったヤクルト。4回には先発・高梨裕稔投手が自らのバットで貴重な追加点をあげました。この回は先頭の内山壮真選手がヒットで出塁。続くゴロの間に2塁まで進めます。さらに相手のエラーも絡み1アウト1、2塁の好機。続く澤井廉選手はショートフライに倒れ、2アウトまで追い込まれるも、ここで打席には先発・高