北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で、運転手の男が逮捕されました。警察は5月8日朝からバスを手配した会社を家宅捜索に入るなど捜査を進めています。逮捕された男は事故の3日前、なじみの飲食店で「免許を返納する」と話していたことが分かりました。 ■マイクロバス事故過失運転致死傷の疑いで運転手の男を逮捕 過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。