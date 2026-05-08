5月9日（土）の近畿地方は、カラッと五月晴れ。気持ちのいいお出かけ日和に恵まれそうです。 気圧の谷に伴う雨雲は8日（金）のうちに抜け、西から移動性の高気圧がしっかりと近畿地方を覆ってくるでしょう。このため、安定した穏やかな晴れの天気になる見込みです。日ざしが強く、紫外線対策が必要です。 また、空気が次第に乾燥しますので、バーベキューなどは火の元に注意をするようにしてください。 朝の最低気