21人が死傷する磐越道のバス事故で逮捕された男が事故の5日前にも事故を起こすなど、2カ月ほど前から立て続けに事故を起こしていたことが分かりました。 磐越道で5月6日に発生した事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者。 事故の3日前に行きつけの店で免許を返納する考えを示していたと言います。 【若山容疑者が通う飲食店】 「自分の車も乗らないんだと言って。『ママ、僕68歳になっ