「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）１アンダー、６位でスタートした金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が２つのボギー先行も、そこから３バーディーと持ち直して７１でラウンド。通算２アンダーは、首位と３打差の４位という好位置で決勝ラウンドを迎えることになった。地元・茨城での開催が、金沢の大きな支えとなっている。慣れ親しんだコース。「毎ホール、怪しいパーパッ