サンスター文具は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールを組み合わせたミックスシール『うるしずく』を、5月上旬から発売する。透明感のある“うるうる”と、箔の“キラキラ”を掛け合わせたデザインが特徴で、全8種を展開する。【写真】“エモい”ネーミングが特徴的、ミックスシール『うるしずく』全8種のラインナップ『うるしずく』は、ラメ入りでグラデーションが施されたウォーターシールと、銀箔押し