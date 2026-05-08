「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）韓国のトップアマで、昨年もこの大会に出場していたオ・スミン（１７）がこの日３バーディー、２ボギーの７１、通算３アンダーで前日の２位をキープした。武器は、桁違いの飛距離だ。アベレージで「２５０メートル（約２７３ヤード）」と、さらりと言ってのける。ボギーが２つ先行したが、７番の４０６ヤード、パー４では２打目の残