転売目的の大量購入が問題となったハッピーセットのおもちゃを出品禁止にします。【映像】ハッピーセットで提供されるおもちゃ（複数カット）「メルカリ」は、15日から日本マクドナルドが販売するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃを出品禁止にすると発表しました。期間は未定で、その間に出品された商品は削除したり、アカウントの利用を制限したりするということです。「ちいかわ」のハッピーセットをめぐっては去年、