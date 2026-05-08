「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日会見が８日、行われ、“最恐ホスト”舞杞維沙耶とサカキマキオが大乱闘を繰り広げた。２４年３月に強盗容疑で逮捕され不起訴となったサカキはＢＤ１１以来の参戦。体重計に乗る時には「この度はすいませんでした」と謝罪したが、直後に舞杞が体重計に乗ろうとしたところを急襲。もみ合いとなり、乱闘に発展した。「