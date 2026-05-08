【その他の画像・動画等を元記事で観る】マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日(木)22時からTOKYO MX・BS朝日・TVQ九州放送その他各局にて順次放送となるTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』OPテーマに決定した。本作は争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉（cv.花守ゆみり）が人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく― 後に『能』を生み