【モデルプレス＝2026/05/08】超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が5月15日発売の雑誌「月刊わんこ」（ジェイロック）Vol.30の通常版表紙とSpecial Edition裏表紙に初登場する。【写真】超特急メンバー、シベリアン・ハスキーと仲良しショット◆高松アロハ、愛犬話初公開「大型犬っぽい」「シベリアン・ハスキーに似ている」という8号車（超特急ファンの総称）からの多くの推薦状を受け取り、シベリアン・ハ