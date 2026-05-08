東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【土日の天気・気温】土日は各地とも晴れてお出かけ日和となるでしょう。天気の崩れはなさそうです。【9日の紫外線予想】晴れる分、紫外線が強くなる見込みです。お出かけの際は万全の対策をしてください。【気温の推移】暑さは厳しくなる見込みで、日曜日は各地で夏日となる予想です。一方で、朝の冷え込みは強まるので、一日の気温差に注意