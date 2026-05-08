皇室ジャーナリストとして長年活躍し、テレビ信州のニュース番組にも出演していた久能靖さんが、老衰のため5月2日に亡くなりました。90歳でした。久能靖さん「私もね、（長野県の）北信に家を構えてだいたい10年くらいになるんですけども。今年ですね、イノシシを見かけたというのが情報として入ってきたんですよ」2008年に放送したテレビ信州の年末特番で、信州に暮らし、自ら感じたことを熱心に伝える久能靖さん。5