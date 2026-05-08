ドル円１５６．６５近辺、ユーロドル１．１７７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156.65近辺、ユーロドルは1.1770近辺で推移している。ロンドン時間に入るとドル売りの動きが鮮明になっている。ドル円は安値を156.63レベルに広げ、ユーロドルは1.1774付近、ポンドドルは1.3623付近などへ高値を伸ばしている。米10年債利回りが4.39％付近から4.36％台へと低下、NY原油先物が98ドル付近から94ドル