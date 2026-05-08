女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、美ぼう際立つ姿をアップした。８日にインスタグラムで「改めて自己紹介します有村藍里です兵庫県伊丹市出身１９９０年８月１８日生まれの３５歳２人姉妹の姉です」と書き出し「身長１６２ｃｍ、ブルベ夏＋骨格ウェーブです。昔は不登校気味でなかなか学校に行けず、家にこもっていた時期がありました。今でも家で過ごすのが好きなインドア派かなり内向的なＩＮＦＰ趣味