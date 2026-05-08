タレントの田辺莉咲子が８日、自身のインスタグラムを更新し、パニック障害であることを公表した。田辺は投稿で「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と呼びかけ、「私は７年前２１歳の時にパニック障害になりました」と告白。「突然、電車の中で心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から汗が溢（あふ）れ出る。ここから出たい。でも出られない。逃