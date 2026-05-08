野球評論家・デーブ大久保氏が、８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして、侍ジャパンや巨人などでスコアラ−を務めた志田宗大氏が出演し、メジャー移籍１年目ながら日本時間８日現在で１４発を放ち、本塁打数のトップ争いをするホワイトソックス・村上宗隆についてデータを絡めて解析した。村上の三振、空振り数が多いという批判に対し、志田氏は「村上選手は実はコンタクトも上手なんです。３冠王取っているんで