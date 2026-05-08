この段階だと、会社乗っ取りを画策するような人に見えないですよね。でも人は見かけによらぬもの！この男が入社したあと、ビジネスパートナーだった由香里さんの様子がおかしくなっていき…!?>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました(ウーマンエキサイト編集部)