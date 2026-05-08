藤井聡太六冠が勝てば4連覇に王手をかける名人戦第3局の2日目が、先ほど終了。気になる「勝負メシ」は？ 【写真を見る】名人戦第3局 藤井聡太六冠が130手で3連勝 4連覇に王手！きょうの“勝負めし”は？第4局は5月16日と17日に大阪･高槻市で 4連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する名人戦七番勝負。 先に4勝した方がタイトルを獲得する名人戦で、第3局はきのうときょう、石川県七尾市で開かれました