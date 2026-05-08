アイドルグループ・私立恵比寿中学は8日、公式Xを更新。メンバーの中山莉子が当面の間休養すると発表した。【Xより】「当日は7名でのパフォーマンスになります」中山莉子の休演を報告したポスト投稿では「中山莉子 に関するお知らせ」と書き出し、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と