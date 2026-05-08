俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、凄いと思った女優について語る場面があった。「凄いと思った女優」という話題になると、田中は米倉涼子の名前を挙げる。「『シカゴ』って舞台をやられていて、初演を見に行って。“なんでこの人はこんなすごいところで、こんなしんどいことをやってるんだろう”って」とその演技に圧倒されたという。「『ドクターX