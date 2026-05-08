クリケット男子W杯東アジア太平洋予選の韓国戦で、プレーするクック諸島の選手（中央）＝愛知県口論義運動公園クリケットで今秋の愛知・名古屋アジア大会のテスト大会を兼ねた男子ワールドカップ（W杯）東アジア太平洋予選が8日、愛知県日進市の口論義運動公園で開幕した。クリケットは昨年になって正式競技として追加が決まり、組織委員会担当者は「（準備）期間が短く、芝生の張り替えなどで結構大変だった。輸送や観客動線を