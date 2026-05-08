名古屋市中区の「トーシンホールディングス」は5月8日、東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、手続き開始決定を受けました。負債総額は約162億円にのぼります。 【写真を見る】【倒産】携帯ショップなど運営する｢トーシンホールディングス｣ 会社更生法を申請 負債総額約162億円 “不適切会計”の発覚が引き金に 携帯電話ショップの運営などを行う「トーシンホールディングス」は、5月8日に