UAE（アラブ首長国連邦）は日本時間8日午後、新たにイランからミサイルやドローンが飛来したと発表しました。UAE国防省は8日、イランからミサイルやドローンが飛来し、防空システムが対処したと発表しました。被害の有無は明らかになっていません。この攻撃に先立ちアメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過してオマーン湾へ向かう際、イランから攻撃を受け、対抗措置としてイラン国内の軍事施設を攻撃したと発