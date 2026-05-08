◇パ・リーグオリックス─日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）プロ初登板初先発に臨んだオリックス・宮国凌空投手（20）は、3回5安打2失点で降板した。初回先頭・カストロへの“プロ初球”は、この日最速の150キロ直球でストライク。2回までは直球にフォーク、スライダー、カーブを織り交ぜ、真っ向勝負で日本ハム打線を無失点に抑えた。打順が二回り目を迎えた3回に2死一、三塁を背負うと、レイエスに左中間へ2点適