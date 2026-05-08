フィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（28）が8日、自身のインスタグラムでパニック障害であることを公表した。「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と書き出し、「私は7年前、21歳の時にパニック障害になりました」とパニック障害であることを明かした。「突然、電車の中で心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から汗が溢れ出る。ここか