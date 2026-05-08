7日正午前、群馬県でカメラが捉えたのは、道路脇の茂みからはい上がる1頭のクマ。体長は約1メートルほどとみられ、悠々と道路を渡っていきました。撮影者：普通に歩いていたら、道路にはい上がるようなかたちで子グマが目に入ってビックリした。このクマが目撃されたのは標高1800メートル、“天空の温泉郷”として知られる群馬・嬬恋村の万座温泉の近く。7日の昼ごろ、温泉旅行中だった撮影者がまさかの遭遇。撮影者：恐怖を感じな