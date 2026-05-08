お好み焼本舗は2026年5月8日から14日までの期間、全店で「母の日キャンペーン」を開催しています。今から会員登録しても間に合う！5月10日の「母の日」に合わせて、日頃の感謝を込めた本キャンペーン。期間限定で、「お好み焼本舗」公式アプリ会員全員を対象に、会計から300円引きになるクーポンを配布中です。クーポンのバーコードを会計時に提示することで、割引が適用されます。すでに会員の人には自動でクーポンが届き、来店当