カウンセリングブランド「TWANY（トワニー）」のフェムケアライン「TWANY＆me（トワニーアンドミー）」から、2026年5月9日に薬用クリーム「トワニーアンドミー アクアジュレハグ（医薬部外品）」が発売します。発売に先駆けて行われた発表会に、東京バーゲンマニア編集部員が参加してきました。新商品の魅力を紹介していきます。春夏のスキンケアに取り入れたくなる使用感"Feminine（女性の）"と"Care（ケア）"を掛け合わせた"フェ