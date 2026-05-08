きょう（8日）香川県高松市内でタクシーに乗り、料金1,700円を支払わなかった疑いで高松市の70歳の男が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、高松市田村町の無職の男（70）です。警察によりますと男はきょう（8日）午後3時ごろ、高松市内で、代金を支払う意思があるように装ってタクシーを運行させ、料金1,700円を支払わなかった疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということ