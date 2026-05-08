中東情勢の緊迫化による問題の1つが、石油由来の原料「ナフサ」の不足です。そのナフサをもとにして作られるのが「ごみ袋」ですが、岡山県総社市は、今後懸念される不足について対応を協議する審議会を開きました。 【写真を見る】【総社市】“指定ごみ袋”の不足を懸念8月ごろまでは確保済みも 今後は海外産の指定ごみ袋も含めて確保していく方針冷静な対応を呼びかけ【岡山】 審議会では、指定ごみ袋の不足を防ぐため、総