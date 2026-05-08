お遍路の文化に幅広い世代に触れてもらいたいと、四国霊場の香川県の札所がスマートフォンを活用したユニークな取り組みを始めました。かわいいキャラクターの「電子お守り」を集めます。 【写真を見る】四国霊場の札所でかわいいキャラクターの「電子お守り」を集めませんか遍路の新たなファン獲得目指して【香川】 讃岐霊場の20の札所で先月始まった、「電子お守り」サービスです。 利用する