様々な物の価格が上がる中、先月（4月）の輸入牛肉の価格は過去最高値を記録しました。岡山市内の焼き肉店からは悲鳴が聞かれますが、価格高騰の背景には何があるのでしょうか。 【写真を見る】焼き肉店も悲鳴4月の輸入牛肉の価格は過去最高値を記録価格高騰の背景は【岡山】 躍る脂が食欲をそそります。 （甲野良輔キャスター）「いただきます。とても柔らかくて、脂がのっていておいしいです。 こちらのお肉はアメ