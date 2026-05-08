5月8日、日本バスケットボール協会（JBA）は、5月16日および17日に横浜BUNTAIで開催する『三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合』において、国歌独唱の歌手がDream Amiに決定したことを発表した。 今回の国際試合は今年9月に行われる「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』を見据えた強化試合で、両日ともにFIBAランキング35位のラトビア代表と対戦