あす（9日）から「春のバラまつり」が行われる岡山市北区のRSKバラ園では、バラがまもなく見ごろを迎えます。 【写真を見る】450品種約1万2,000株のバラ黄色い花びらが愛らしい「レモンフィズ」など見ごろへRSKバラ園の “春のバラまつり” 9日から【岡山】 淡い藤色に、フルーティーな香りが特徴の「ブルームーン」や、 黄色いフリルの花びらが愛らしい「レモンフィズ」。 あす（9日）「春のバラ