モトローラは新型のフリップ式スマートフォン「razr 70（レイザー70）」シリーズを海外で発表した。日本でも現在「razr 60」シリーズが販売中で、広告に目黒蓮さんが登場するなどが話題で人気は徐々に高まっている。発表されたばかりの最新の「razr 70」シリーズは3機種体制となり価格の幅も広がり、さらに本体カラーも増えるなど魅力が増している。実際に見て、触れてきた新シリ