2026年5月2日、南大西洋上を航行中のクルーズ船でのハンタウイルス感染症の発生がWHOに報告されました。 【写真を見る】【ハンタウイルス】特性や危険度、感染力は？ 研究者が解説過去の国内感染例は？【岡山大学】 国立健康危機管理研究機構は「感染源等の特定のため疫学調査や接触者の調査が今後必要であるが、乗船者の適切な管理（感染管理・接触者調査・健康観察）が実施されることにより、さらなる感染拡大のリスク