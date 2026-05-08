MLB Japanが5月8日、Xを更新。シカゴ・カブス所属の今永昇太（32）の4勝目を祝福した。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 「#今永昇太 4勝目！ナイスピッチング」と投稿されたのは、8日のレッズ戦で投球する今永の動画。今永は先発し直球とスプリットを織り交ぜつつ、6回1失点10奪三振と好投を見せた。MLB J