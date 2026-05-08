これまで３０年もＪＲ奥羽本線を走ってきた電車の車両が、今年の秋に新しくなります。 【写真を見る】【動画】時代に合わせた新しい視点が満載！今年の秋、JR奥羽本線の車両が30年ぶりに新しく新型車両E723系5000代公開安全性や使いやすさに重点（山形） 安全性や使いやすさに重点を置いたという新型車両が、きょう報道陣に公開されました。これまでの良さを残しながら、時代に合わせた新しい視点が満載でした。