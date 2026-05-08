8日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円68銭前後と、午後5時時点に比べ15銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円40銭前後と23銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース