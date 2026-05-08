鹿児島のインフルエンサーが厳選した、グルメのイベントが鹿児島市の百貨店で始まりました。からっと揚がった手羽先餃子に――。もちもちの団子――。8日から鹿児島市の山形屋で「もぐもぐマルシェ」が始まりました。プロデュースしたのは、鹿児島を代表するインフルエンサーの「マリア」さんと「ポポの休日」さんです。2回目の開催となる「もぐもぐマルシェ」には、2人が厳選したグ