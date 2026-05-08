過去に持ち出されたアイヌ民族の遺骨７体が日本に返還され、５月８日、白老町のウポポイの慰霊施設に納められました。一方、新ひだか町のアイヌ団体は出土地域への返還を求めています。８日、新千歳空港に降り立った北海道アイヌ協会の大川勝理事長。大事に抱えているのは、アイヌ民族の遺骨です。（北海道アイヌ協会大川勝理事長）「涙がこみ上げるような思い。連れ帰れることができてありがたいなという心でいっぱいです」５月