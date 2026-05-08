過去最大規模の特殊詐欺の被害です。県内の女性（70代）が警察官や検事を名乗る男から、金や暗号資産など1億3300万円相当をだまし取られました。県内で金がだまし取られる被害が確認されたのは、初めてだということです。ニセ警察詐欺の被害に遭ったのは、県内に住む女性(70代)です。警察によりますと、2025年10月中旬ごろ、警察官を名乗る男から女性の自宅に電話がありました。（男）「元銀行員の男を詐欺で逮捕し、あなた名